Керченские осужденные занимаются творчеством

Керченские осужденные имеют возможность заниматься в кружках творческой и художественной самодеятельности. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Администрация керченской ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю организовала в колонии кружок «Творчества» и кружок «Художественной самодеятельности» в целях организации полезной занятости осужденных в свободное от учебы и работы время.

В рамках творческой деятельности в колонии существует музыкальная группа, которая участвует в концертах и мероприятиях исправительного учреждения. Участники коллектива самостоятельно готовят сценарий и программу выступления. Музыканты исполняют песни различных жанров: от народных до современных композиций.

Читайте: В керченские тюрьмы приехала проверка

Кроме того, осужденные могут заниматься изобразительным искусством, проявляя свое творчество в рисунках на холстах. Отбывающие наказание люди рисуют портреты, натюрморты, пейзажи и даже иконы.

Руководство исправительной колонии № 2 г. Керчи всячески поддерживает творческие начинания осужденных и это положительно сказывается на воспитательный процесс и исправлении лиц, содержащихся в учреждении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

