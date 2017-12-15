Керченские пауэрлифтеры привезли золото с регионального чемпионата

На этих выходных в городе Камышин который находится выше по реке Волга за городом-героем Волгоград прошел Чемпионат Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по пауэрлифтингу. Это один из самых главных соревнований в году не считая Чемпионата России, куда наши крымские спортсмены пока еще не добрались. В состав сборной Республики Крым были включены трое керченских спортсмена, путевку в сборники они завоевали своими результатами, побеждая соперников на крымских турнирах.

Пикалова Светлана, Главатских Ольга и Главатских Борис а так же их тренер Иванов Александр на рассвете форсировали керченский пролив и начали свой марш бросок в 1100 километров на родину легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

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В течении трех дней на помост вышло соревноваться сто семьдесят атлетов из девяти регионов и тридцати трех городов, двух Федеральных округов. В первый день соревновались двое керчан, первая вступила, а бой Светлана Пикалова, она участвовала в номинации троеборья с использованием специальной экипировки, среди женщин весовой категории до 72 килограмм. Первый подход в приседаниях со штангой на плечах 165 килограмм заставил немного занервничать ее тренера, вес не покорился Светлане, видимо сказывался двадцати часовой переезд и бессонная ночь в пути. Как не странно, но именно этот не удачный подход стал стимулирующим, Светлана проснулась и осознала, что соревнования уже начались, вторым подходом она отлично справилась с весом 165 килограмм и в третьем подходе зафиксировала результат в 170 килограмм. В жиме штанги лежа Светлана третьим подходом установила новый рекорд Крыма выжав 140 килограмм. В становой тяге вполне хватило зафиксировать штангу 160 килограмм, что бы стать первой в своей категории и третьей в абсолютном зачете. Сумма троеборья составила 460 килограмм что на 47,5 килограмм выше норматива Мастера спорта России. Следующим в этот день выступал Борис Главатских, весовая категория до 74 килограмм была очень сильной, семь лучших спортсменов Юга России боролись за призовые места. Результат показанный Борисом и приседаниях 225килограмм, жим лежа 130 килограмм, становая тяга 232,5 килограмма в сумме 587,5 килограмм хватило чтобы взойти на третью ступень пьедестала и стать бронзовым призером соревнований.

Второй день соревнований проходил в номинации троеборья без использования специальной экипировки. В борьбу за золото и не как иначе вступила одна из самых опытных и сильнейших спортсменов Крыма Ольга Главатских в весовой категории до 57 килограмм. И хотя соперники были очень достойные, борьба велась за каждый килограмм, победил опыт, которого Ольге не занимать. Показанный лучший результат в приседаниях 120 килограмм, жиме лежа 65 килограмм и становой тяге 135 килограмм с суммой 320 килограмм, в итоге еще одна золотая медаль в копилку крымской сборной. Перед награждением победителей чемпионата в торжественной обстановке главный судья соревнований вручил Ольге Главатских от Министерства спорта удостоверение и значок Мастера спорта России, норматив который она выполнила на Чемпионате Южного Федерального округа в 2016 году в городе Георгиевск.

Не смотря на сложную дорогу и другие трудности, керченские спортсмены показали отличный результат и выложились на сто процентов. Хочется выразить благодарность Симакину Владимиру за предоставление спортивной базы для подготовки, Касараба Сергею за помощь в командировании команды и Мирошниченко Алексею за транспортное средство и терпение.

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