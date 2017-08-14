Керченские пенсионеры приняли участие в престижном фестивале

В пгт Орджоникидзе прошел второй межрегиональный этап Фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста, организованный Министерством труда и социальной защиты населения и государственными бюджетными учреждениями согласно Государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы», сообщает пресс-служба ГБУ РК «КЦСО г.Керчи».

Во втором отборочном туре по восточной части региона приняли участие коллективы самодеятельного и художественного творчества, отдельные исполнители, обладающие творческими дарованиями, возраст которых старше 55 лет.

Дом культуры пгт Орджоникидзе города Феодосия гостеприимно принял в своих стенах творческие коллективы Феодосии, с. Насыпное, с. Владиславовка (Кировского района), из Ленинского района, Судака и конечно, Керчи. Для участников фестиваля был организован фуршет, открыты просторные гримерные. Выставка творчества пенсионеров и инвалидов Феодосии и пгт Орджоникидзе, организованная заведующей отделением соц.адаптации (реабилитации) дневного пребывания пгт Орджоникидзе Натальей Бондаренко, восхитила всех гостей разнообразием творчества и зарядила конкурсантов позитивным настроением перед выступлением.

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Керчь достойно представило трио «Любава» под руководством Коновалова Александра Николаевича. Лирическое исполнение народной песни «Ночка луговая» не оставили равнодушными ценителей вокального творчества. Песня «При лужке, лужке» в обработке Коновалова А.Н. была исполнена на одном дыхании. Уже третий год наши коллективы являются лидерами музыкально творчества среди пенсионеров. Трио «Любава» теперь узнаваемо и полюбилось многим.

Компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженный артистка АРК Прокопенко Н., народная артистка Украины и Республики Крым Басаргина Е., заслуженный деятель искусств Украины Шаповалова О., главный специалист отдела социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РК Леоненко А. и специалист по социальной работе отделения соц. адаптации (реабилитации) дневного пребывания пгт Орджоникидзе Бондаренко Н., дали достойную оценку керченскому коллективу и отметили высокий уровень подготовки нашего вокального трио. Жюри подчеркнуло индивидуальность и неповторимость манеры исполнения выбранных песен, смелость в выборе сложного для коллектива-любителя репертуара.

С нетерпение ждем результатов второго отборочного тура, которые будут известны до 18 августа 2017г.

Замечательно, что проводятся мероприятия, которые позволяют людям не стареть душой, раскрывать творческий потенциал и делиться с нами своими навыками и опытом в любом возрасте.

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