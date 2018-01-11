Керченские пловцы отличились на соревнованиях в Кропоткине

Керчане приняли участие в Открытых соревнованиях по плаванию ” Рождественские старты” в городе Кропоткин Краснодарского края.

В бассейне собралось около 100 участников из г. Таганрог ( Ростовская обл.), г. Новороссийск, г. Гулькевичи, г. Харькова ( Украина), г. Кропоткин Кавказского района, г. Керчь (Крым). Среди участников были именитые спортсмены, рекордсмены Европы, ЗМС (Заслуженный мастер спорта ), МСМК (Мастера спорта международного класса), МС и КМС.

Юные керчане успешно дебютировали в этом старте и добились следующих результатов:

София Якименко в младшей возрастной категории показала 2-й результат и выполнила 2-й спортивный разряд

Никита Палагута в старшей возрастной категории показал 3-й результат и выполнил 2-й разряд

Дмитрий Сошенко и Даниил Боровиков в средней возрастной категории выполнили 3-й и 1-й юношеский разряды соответственно.

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Также, тренера Булгакову Н.Л. порадовало отсутствие дисквалификаций, командный дух в эстафетах и сплоченность ребят на соревнованиях.

Поздравляем спортсменов и бригаду тренеров бассейна “Дельфин” г. Керчь с удачным выступлением в Новом 2018 году, дальнейших побед и рекордов!

Текст и фото: Сергей Биховец



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