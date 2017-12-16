Керченские пловцы покорили Крым

В Крыму прошло Открытое первенство Республики по плаванию. С соревнований керчане вернулись с призовыми местами.

Открытое первенство Крыма состоялось в Евпатории, а городами-участниками стали Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь. Об этом журналистам КЕРЧЬ ИНФО рассказал Сергей БИХОВЕЦ.

Наши земляки соревновались в возрастных категориях 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и младше.

По итогам соревнования учащаяся школы №26 Дарья КОВАЛЬЧУК в младшей возрастной группе была первой на дистанциях 100 м вольным стилем, 100 м на спине, 50 м на спине, 100 м комплексное плавание, а также второй на дистанции 50 м баттерфляем.

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Учащаяся гимназии №1 Анна БЕСПАЛОВА в возрастной категории 2005-2006 г.р. заняла 3 место на дистанциях 100 м брассом и 200 м на спине.

У мальчиков в этой возрастной категории Александр СНИГИРЕВ (школа №2) занял два третьих места – на дистанциях 100 м и 200 м на спине.

В старшей возрастной категории (2003-2004 г.р.) среди девушек учащаяся гимназии №1 Виктория БЕЛАЯ заняла третьи места на дистанциях 100 м вольным стилем, 100 м и 200 м на спине.

У юношей в этой категории Александр КУРИЛО (гимназия №1) занял два вторых места на дистанциях 100 м и 200 м на спине, а Валерий ИСЕЕВ (гимназия №2) был вторым на дистанциях 50 м баттерфляем, 100 м и 200 м брассом, а также занял 3 место на дистанции 100 м комплексное плавание.

Открытое первенство Республики Крым по плаванию 2017 год

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