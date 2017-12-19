Керченские пловцы привезли награды из Феодосии

В гостеприимном бассейне ” Ассоль” г. Феодосии 16 декабря состоялось Первенство города по плаванию, в котором приняли участие юные пловцы нашего города.

Команду г. Керчи тепло встретили организаторы этих соревнований, тренеры Максим Бекмурадов Роман Смирнов.

Для наших ребят выступление было победным, спортсмены постоянно поднимались на пьедестал почета.

Программа соревнований включала в себя дистанции 25, 50, 100 м. способом кроль на груди и брасс.

Золотые медали у Макорова Романа (2010 г.р.), Бобровского Ивана ( 2009 ), Гадайчук Петра (2008), Ястреб Станислава (2007), Боровикова Даниила (2004), Паршиной Татьяны (2004).

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Серебряные медали в своих возрастных категориях по итогам многоборья завоевали Нименок Егор ( 2010 г.р.), Крутий Виолетта ( 2006 г.р.)

Соревнования прошли в доброжелательной предпраздничной атмосфере, нашим ребятам очень понравилась и совместная разминка со спортсменами из Феодосии, и легкая вода, и поднятие флага Российской Федерации, и церемония награждения.

Ребятам не хотелось уезжать! Поздравляем победителей, призеров соревнований и бригаду тренеров бассейна ” Дельфин” (Керчь) с успешным стартом!

Дальнейших побед и роста спортивных результатов!

Сергей Биховец

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