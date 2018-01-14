Керченские пловцы-ветераны попали во всероссийский рейтинг

В 2017 году прошло более 40 соревнований, в которых участвовали российские спортсмены – ветераны плавания. За победы в турнире пловцам начислялись очки, что поднимало их позицию во всероссийском рейтинге Федерации плавания «Мастерс». Двое спортсменов из Керчи добились хороших результатов.

Как рассказал редакции КерчьИНФО керченский пловец Сергей БИХОВЕЦ, за год было проведено 45 соревнований различного ранга, которые являлись рейтинговыми и на которых начислялись очки по таблице В. Феоктистова.

Таблица В. Феоктистова привязана к рекордам мира в каждой возрастной группе и на каждой дистанции мужчины, женщины (мировые рекорды в районе 1100-1000 очков). На основании таблицы можно определить сильнейших независимо от пола , длины и стиля плавания.

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В рейтинг попал сам Сергей БИХОВЕЦ с результатами 100в/ст – 0:59,59 (763 очка) – 177 место из 820 стартовавших мужчин в возрасте от 25 лет и старше, так же он занял 3 место среди спортсменов Южного федерального округа.

Так же 2017 год стал удачным для керчанки Людмилы ЧЕРНЕЕВОЙ, её результаты: 400 к/пл – 9:04,72 (404 очка) – 314 место из 409 стартовавших женщин в возрасте от 25 лет и старше, так же он заняла 21 место среди спортсменов Южного федерального округа.

Пожелаем нашим спортсменам – ветеранам удачных стартов в 2018 году!



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