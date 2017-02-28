Керченские пляжи благоустроят к купальному сезону 2017

В Керчи проводится тендер на право заключения договора о благоустройстве пляжей общего пользования в муниципальном образовании города. Руководство республики, в частности Керчи очень обеспокоены благоустройством пляжных территорий. На данный момент Минкурортов Крыма с муниципалитетами республики активно работают над тем, чтобы к началу курортного сезона все пляжи были открыты. В связи с чем на всём крымском полуострове, в том числе и в Керчи, были объявлены соответствующие конкурсы по заключению договоров по благоустройству пляжей общего назначения.

В Керчи за организацию проведения такого тендера несёт ответственность керченское структурное подразделение администрации города, в частности отдел по вопросам рекреационной деятельности.

Конкурс продлится меньше месяца, с 22 февраля 2017 года по 16 марта 2017 года. Все желающие могут подать заявки по адресу: г.Керчь, ул.Кирова,17, каб. No 101.

В рамках конкурса под благоустройство выставлены 5 участков, каждый из них ориентировочной площадью в 3500 квадратных метров и с протяженностью береговой линии около 100 метров. Все представленные пляжные объекты расположены на Аршинцевской косе (справа от спасательной станции и Городского пляжа).

К участникам конкурса будет предъявлен ряд определённых требований и перечень пакета документов, которые необходимы для участия в конкурсе. Все заявленные требования установлены разделами 3,4 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования в границах муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (Постановление администрации города Керчь Республики Крым от 01.02.2017 No311/1-п).

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После заключения договора на право о благоустройстве пляжей общего пользования, победившая в конкурсе организация должна будет установить на территории курирующих пляжей следующую инфраструктуру и пляжные объекты: теневой навес, перголу, двухместные раздевалки, душевые кабины, вышку спасателя, урны, дорожки, медицинский пункт и административное здание.

Напомним, что пляжный отдых в Керчи остается одним из самых востребованных среди гостей полуострова. Поэтому качественная подготовка пляжных территорий города к курортному сезону 2017 — просто необходима. Надеемся, что победившая в конкурсе организация, которая будет заниматься благоустройством керченских пляжей, все работы произведёт качественно и добросовестно. Благодаря чему наш город будет полностью подготовлен к началу купального сезона, и с гордостью сможет принять большое количество туристов.

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