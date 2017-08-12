Керченские пляжи: доступность для маломобильных групп

Сотрудники Министерства курортов и туризма Республики Крым проводят еженедельную проверку пляжных территорий полуострова. Одной из задач инспекций является проверка доступности пляжей для инвалидов.

«Министерство видит своей прямой обязанностью оценку эффективности использования пляжных территорий, стратегию их развития, детализированную для каждого региона», – подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на радио «Спутник в Крыму».

В ходе эфира было выяснено, что на территории полуострова функционируют 69 пляжей, на которых созданы условия для пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения. В Керчи таких пляжей 2.

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«Еще много необходимо сделать для обустройства пляжей для людей с ограниченными возможностями. И наша задача – сконцентрировать все усилия и продолжить работу в этом направлении», – отметил министр.

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