Керченские пляжи отметили на интерактивной карте

В Крыму появилась интерактивная карта пляжей региона. Она поможет туристам выбрать места для отдыха.

На туристическом портале Республики Крым начал функционировать «Интерактивный перечень пляжей Республики Крым». В министерстве курортов и туризма убеждены, что этот графический «гид» облегчит туристам выбор места для отдыха в Крыму, а также сделать максимально комфортным нахождение в Республике.

Так как на сайте присутствует достаточно широкий функционал, можно задавать различные критерии сортировки пляжей и найти именно то, что необходимо.

Читайте: Керченские пляжи примут участие в конкурсе по благоустройству

Также на сайте есть возможность оставить комментарий и оценить качество пляжа.

Из керченских пляжей, которые находятся в черте города, на карту занесены лишь «Водная станция» на набережной и пляж «Московский» в районе завода им. Войкова. За городом отмечены два пляжа: «Городской» и «Героевский».

Напомним, что в ноябре 2016 года один из пляжей Керчи посетил министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. Тогда он уверил, что ведомство займётся обустройством пляжа «Сморжевского».

Читайте: Экстрим-парк переедет на керченский пляж

Тогда сообщалось, что пляж будет оснащён пандусами для удобного и безопасного съезда к морю, дорожками для передвижения по пляжу, беседками с навесами, раздевалками, душевыми кабинками, устройствами для мытья ног и кранами с питьевой водой. Все рассчитано для удобства керчан и гостей полуострова.

Однако, учитывая, что этот пляж не указан в интерактивной карте, он все ещё не является презентабельным и комфортным для отдыха. И, в итоге, в городе, который расположен между двух морей, лишь два пляжа.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





