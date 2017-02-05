Руководство Керчи определилось с перечнем пляжей, которые необходимо благоустроить к летнему сезону. Необходимые правовые акты уже приняты. Об этом информирует пресс-служба Минкурорта.
Первый заместитель министра курорта и туризма Крыма Игорь Котляра сообщил, что акты на право заключения договоров о благоустройстве пляжей приняли восемь регионов, в том числе и Керчь.
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«Муниципалитеты должны были предоставить в министерство перечни участков побережья, планируемых для вынесения на конкурсы по благоустройству пляжей, а также графики проведения конкурсов», — отмечает Котляра.
Детальный список выше указанного перечня пляжей руководством города на данном этапе не указывается.
Напомним, что руководство Республики Крым приступило к новой модели благоустройства пляжей.