На Крымской железной дороге в скором времени будет изменен график курсирования поездов пригородного значения. Об этом информирует пресс-центр КЖД.

«Новый график курсирования железнодорожного транспорта вводится в действие с 26 января 2017 года и предусматривает увеличение скорости движения электропоездов до 100 км в час», – сообщили в КЖД.

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В частности, в керченском направлении все поездки будут сокращены на 10-20 минут. Следовательно, все, кто пользуется услугами Крымской железной дороги, будут проводить в дороге меньше времени.

Актуальный график движения поездов следует уточнять в кассах КЖД.

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