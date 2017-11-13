Керченские полицейские откроют двери для молодёжи

Управление МВД России по Керчи на этой неделе проведет «День открытых дверей» для детей и молодежи, желающих служить в органах внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие пройдёт 16 ноября в 15:00 часов по адресу: ул. Ленина, дом 8. Полицейские расскажут молодым людям об особенностях несения службы, ознакомят с порядком трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, правами и обязанностями полицейских, а также социальными гарантиями сотрудников ОВД.

Читайте: Полиция Керчи приглашает горожан записываться в народные дружины

В ходе мероприятия ребята смогут ознакомиться со спецсредствами сотрудников ОВД, патрульными автомобилями и служебными полицейскими собаками. Кинологи продемонстрируют гостям работу четырехлапых помощников при выполнении различных команд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

