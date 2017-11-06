Керченские полицейские почтили память погибших коллег

Ежегодно, 8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД. В канун этого дня керченские полицейские вместе с близкими и родными погибших коллег, почтили их память.

Председатель совета ветеранов УМВД России по Керчи Сергей ХОРОШКО напомнил собравшимся о героических подвигах, забравших жизнь коллег. Он подчеркнул, что погибшие стражи порядка, проявив мужество и самоотверженность перед лицом опасности, навсегда остались образцом героизма и выполнения служебного долга. Сегодня, на их примере воспитываются молодые сотрудники полиции.

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Присутсвующим показали фильм «Боевым награждается орденом», который создали члены совета ветеранов УВД в честь память погибших коллег. В завершении мероприятия, сотрудники полиции, ветераны и родственники тех, кто отдал жизни за безопасность и покой граждан, посетили могилы погибших коллег и, отдав дань уважения и памяти, возложили цветы.

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