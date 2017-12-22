Керченские полицейские рассказали студентам о безопасности в молодежной среде

Очередная профилактическая встреча состоялась 21 декабря с учащимися Керченского государственного морского технологического университета и Судомеханического техникума.

Начальник уголовного розыска УМВД России по г.Керчи Александр Ушаков совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних Татьяной Ягупой ознакомили студентов с понятиями «экстремизм» и «терроризм», мерами личной безопасности при возникновении угроз для жизни и здоровья, правилами поведения в случае обнаружения подозрительных предметов и появлении подозрительных лиц, административной и уголовной ответственностью за деяния, направленные на разжигание межнациональной розни.

Особое внимание ребят было обращено на правила безопасного пользования Всемирной паутиной и социальными сетями, а также на роль сети Интернет в распространении деструктивной идеологии.

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Полицейские вместе со студентами рассмотрели методы агитации молодежи в свои ряды представителями запрещенных организаций, а также формы противодействия данной противоправной деятельности.

В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов быть внимательнее и терпимее к своим близким и окружающим людям, проявлять уважение и толерантность к обычаям и культуре других народов, соблюдать правила личной безопасности.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи



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