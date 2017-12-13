Керченские полицейские сходили в гости к должникам

Полицейские Керчи вместе с судебными приставами в начале декабре провели операцию «Должник». Стражи порядка в течение 10 дней посещали должников по месту жительства.

По данным ведомства, к 1 декабря керчане не уплатили в установленный законом срок 119 административных штрафов на общую сумму более 63 тысяч рублей. За десять день проведения профилактической операции керчане в добровольном порядке оплатили 39 административных штрафов на сумму более 29 тысяч рублей.

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На 15 должников, которые даже после встречи с полицией, не погасили свои задолженности, составили административные протоколы. Судебные приставы взыскали с керчан более 14 тысяч рублей, сотрудники ГАИ составили 12 административных протоколов в отношении автомобилистов-нарушителей.

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Полиция напоминает, что гражданам, своевременно не оплатившим административный штраф, грозит наказание от наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа до административного ареста (ст.20.25 КоАП РФ).

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