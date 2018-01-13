Керченские полицейские в выходные «ловят» пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД Керчи с 12 по 14 января проводят профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

Как отмечают в ведомстве, это поможет снизить аварийность на дорогах .

В ходе акции сотрудники ГИБДД массово останавливает транспортные средства и проверяет водителей на наличие алкоголя в крови. В полиции предупреждают о мерах наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде:

это штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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За повторное нарушение водителю грозить уголовная ответственность – от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

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