Керченские полицейские в выходные «ловят» пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД Керчи с 12 по 14 января проводят профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
Как отмечают в ведомстве, это поможет снизить аварийность на дорогах .
В ходе акции сотрудники ГИБДД массово останавливает транспортные средства и проверяет водителей на наличие алкоголя в крови. В полиции предупреждают о мерах наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде:
это штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
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За повторное нарушение водителю грозить уголовная ответственность – от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
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