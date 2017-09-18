Керченские полицейские задержали безработного «карманника»

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Керчи задержали 42-летнего безработного гражданина по подозрению в совершении ряда карманных краж – сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина совершал кражи в общественном транспорте, на остановках и в других людных местах. Основной добычей «карманника» были мобильные телефоны, кошельки, банковские карты. Деньги с похищенных карт злоумышленник обналичивал, используя ПИН-коды, которые граждане беспечно хранили в кошельке. В ходе следствия, часть похищенного имущества изъята и передана законным владельцам.

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Полицейские установили также причастность задержанного к совершению четырех карманных краж.

Следственным отделением отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция просит керчан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в общественных местах.

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