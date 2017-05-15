Керченские порты могут закрыть за ненадобностью

Экономическую эффективность портов Керчи и полуострова изучат после запуска моста через Керченский пролив.

Об этом сегодня сообщил вице-премьер крымского правительства Виталий НАХЛУПИН и добавил, что на модернизацию портовой инфраструктуры предусмотрены миллиардные затраты.

«Вариант дальнейшего использования этих портов в связи с тем, что откроется наша гордость — Керченский мост, и мы понимаем, что основной поток грузов все-таки пойдет по этому транспортному переходу, для нас есть неопределенность», — сказал вице-премьер на заседании президиума крымского парламента.

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По его словам, вопрос рентабельности портов уже рассматривают в Минтрансе РФ.

«Сегодня ни один инвестор не может обеспечить грузооборота», — подчеркнул Виталий НАХЛУПИН.

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