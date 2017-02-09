По причине того, что большинство крымских портов простаивают, а активно используется лишь паромная переправа, стоимость продуктов питания на полуострове завышена. В этом убеждён глава управления Федеральной антимонопольной службы РК Тимофей Кураев.

Сравнительно с другими регионами Российской Федерации, Крым в значительной степени ограничен в транспортной сфере. По его словам, в настоящее время полуостров испытывает дефицит транспортных артерий по сравнению с другими субъектами России.

Руководитель службы отметил, что в Керчи есть ещё, как минимум, два порта с подходящей инфраструктурой — «Керченский рыбный порт» и «Керченский торговый порт».

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«Нужно просто привести их в порядок (по портовым меркам — это небольшие затраты) и открыть дополнительные линии. Там есть железнодорожные пути, эстакады», — убеждён Тимофей Кураев.

Чиновник акцентировал внимание на том, что важно использовать максимум ресурсов для того, чтобы завести на территорию Крыма большое количество товаров, тем самым повысив внутреннюю конкуренцию. Это, в свою очередь, снизит цену на продукцию.

Напомним, Тимофей Кураев уже отмечал тот факт, что большинство крымских портов не ведут хозяйственной деятельности и являются убыточными и дотационными.

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