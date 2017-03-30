Керченские пожарные ищут специалистов

Керченскому пожарно-спасательному отряду нужны специалисты. Ведомство открыло две вакантные должности для замещения. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым объявляет конкурс на замещение должностей пожарного, старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя.

Требования к кандидатам:

по должности пожарного – возраст до 30 лет, полное среднее образование, служба в ВС, готовность к обучению;

по должности старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя – возраст до 30 лет, опыт работы водителем не менее 5-ти лет, наличие специального образования, наличие категорий «В», «С», служба в ВС.

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Общее требование ко всем кандидатам – отличное состояние здоровья, отсутствие судимости.

Гарантируется социальный пакет, своевременная достойная заработная плата. При наличии 20 лет службы возможность выхода на пенсию.

За справками обращаться по адресу: г.Керчь, ул.Комарова, 1. Тел. 6-20-34



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