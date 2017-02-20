Керченские пожарные «предотвратили» возгорание храма

В Керчи, сотрудники 16 пожарно – спасательной части провели пожарно – тактические занятия на здании храма «Святого Николая», расположенного по адресу: г. Керчь, ул. Ярошенко, 14. По легенде в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в купольной части храма. В ходе проведения занятий проведена отработка порядка действий дежурного караула 16 ПСЧ и персонала объекта по эвакуации людей, ликвидации пожара. Пожарный расчёт был оснащён боевой одеждой, средствами связи и средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Целью занятий ставилось:

— изучение оперативно-тактической характеристики объекта;

— тренировать персонал объекта порядку вызова и встречи подразделения пожарной охраны;

— тренировать РТП в оценке обстановки, выборе решающего направления, организации тушения пожара, организации связи на пожаре;

— тренировать личный состав караула в согласованной и чёткой работе, взаимодействию при выполнении поставленных задач на боевом участке;

— соблюдение правил охраны труда при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

Цели и задачи занятий достигнуты.

В эти четыре дня личным составом, каждого из четырёх дежурных караулов находящийся на смене практически отрабатывались навыки, которые качественно отражаются на выполнении реальной боевой задачи, такие как:

— выезд и следование дежурного караула на объект;

— следование в составе звена к месту условного пожара;

— организация правильной передачи информации;

— рабочая проверка аппаратов СИЗОД;

— локализация и ликвидация условного пожара;

— изучение источников противопожарного водоснабжения с обязательной проверкой их работоспособности.

В учебном выезде было задействовано 1 единица пожарной техники (автоцистерна) и 5 человек личного состава.

Пресс-служба МЧС

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