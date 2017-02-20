Керченские пожарные «предотвратили» возгорание храма

В Керчи, сотрудники 16 пожарно – спасательной части провели пожарно – тактические занятия на здании храма «Святого Николая», расположенного по адресу: г. Керчь, ул. Ярошенко, 14. По легенде в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в купольной части храма. В ходе проведения занятий проведена отработка порядка действий дежурного караула 16 ПСЧ и персонала объекта по эвакуации людей, ликвидации пожара. Пожарный расчёт был оснащён боевой одеждой, средствами связи и средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Целью занятий ставилось:
— изучение оперативно-тактической характеристики объекта;
— тренировать персонал объекта порядку вызова и встречи подразделения пожарной охраны;
— тренировать РТП в оценке обстановки, выборе решающего направления, организации тушения пожара, организации связи на пожаре;
— тренировать личный состав караула в согласованной и чёткой работе, взаимодействию при выполнении поставленных задач на боевом участке;
— соблюдение правил охраны труда при выполнении работ, связанных с тушением пожара.
Цели и задачи занятий достигнуты.
В эти четыре дня личным составом, каждого из четырёх дежурных караулов находящийся на смене практически отрабатывались навыки, которые качественно отражаются на выполнении реальной боевой задачи, такие как:
— выезд и следование дежурного караула на объект;
— следование в составе звена к месту условного пожара;
— организация правильной передачи информации;
— рабочая проверка аппаратов СИЗОД;
— локализация и ликвидация условного пожара;
— изучение источников противопожарного водоснабжения с обязательной проверкой их работоспособности.
В учебном выезде было задействовано 1 единица пожарной техники (автоцистерна) и 5 человек личного состава.
Пресс-служба МЧС
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