Керченские пожарные – сильнейшие в Крыму (фото)

В случае опасности, на керченских спасателей можно будет положиться. Это они в очередной раз доказали на соревнованиях, прошедших в столице Крыма – Симферополе.

По легенде, на четвертом этаже учебной башни произошел пожар, есть двое пострадавших, которых нужно срочно эвакуировать из горящего здания. Командам, которые собрались со всего Крыма, предстояло спасти людей, оказать им первую помощь, погрузить в скорую, и потушить пожар в кратчайшие сроки.

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Судейская коллегия весьма строго относилась даже к мельчайшим просчетам, и за каждую ошибку, пускай и самую незначительную, давала штрафные минуты.

По итогам соревнований, лучшими в крыму оказались пожарными 3-го пожарно-спасательного отряда города Керчь. Девять человек, Игорь ЛЁГКИЙ, Артем КУРАМШИН, Евгений ОСТАПОВ, Юрий ХОМЕНКО, Эдем МУСИН, Максим СОЛДАТОВ, Александр АЛЕКСЕНКО, Максим БУРЛАКА, Дмитрий БУЙВАЛО – стали лучшими в Крыму, еще раз доказав, что в случае опасности, нам есть на кого положиться.

Фото предоставил: Алексей Мастипан



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