Керченские предприятия наращивают участие в строительстве Керченского моста

Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев сообщил об увеличении участия керченских предприятий в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе «СГМ-Мост».

По его словам, в 2015 году участие в строительстве принимало всего 8 предприятий, зарегистрированных в Керчи, а по состоянию на 1 января 2017 уже 41 предприятие. Соответственно увеличились доходы в бюджет — если в 2015 это 1.1 миллиона рублей, то в 2016 уже 35 миллионов рублей. Строительство моста оживило экономику города и обеспечило керчан рабочими местами.

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Одним из самых мощных предприятий города является СГМ-МОСТ, который производит 4.5% от всех поступлений в бюджет города, заключил контракт с судостроительным заводом «Залив» на изготовление металлоконструкций для Керченского моста, что скажется на городском и республиканском бюджетах и самих сотрудниках Залива. По информации главного инженера завода «Залив» Алексея Иванова, в конце января был подписан контракт, согласно которому предприятие принимает на себя изготовление металлоконструкций пролетных строений автодорожного моста общим весом 500 т. Исполнение заказа керченские судостроители наметили на конец марта, ожидается, что весь объем будет выполнен к концу третьего квартала текущего года.

«Керчане ждут Крымский мост с огромным нетерпением потому что мы прекрасно понимаем, какой это будет толчок для развития города, потому что сейчас даже для инвест-проектов есть определенные трудности с логистикой.» — резюмировал Глава в интервью.

Компания «СГМ Мост» дочерняя компания ООО «СтройГазМонтаж», генерального подрядчика проектировки и строительства мостового перехода — Керченский мост (Крымский мост).



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