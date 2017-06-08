Керченские прокуроры наказали неосторожного «дровосека»

Ленинский районный суд, 6 июня, вынес приговор за незаконную вырубку деревьев в отношении крымчанина. Он нанес ФГУ «Крымская железная дорога» ущерб почти на 7 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания выяснилось, что гражданин в конце марта текущего года осуществил незаконную вырубку пяти деревьев породы «Вяз» и «Клен татарский». Таким образом, сумма ущерба в отношении ОП «Симферопольская дистанция защитных лесонасаждений» ФГУП «Крымская железная дорога» составила 6 762 рубля.

Как сообщил сайту KerchINFO младший советник юстиции Логвиненко А.В., государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Керченской транспортной прокуратуры.

Крымчанину назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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