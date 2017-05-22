Керченские прокуроры завели «уголовку» на нефтяников из соседнего города

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов управления Росприроднадзора провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере использование и охраны земель.
Установлен факт загрязнения почвенного покрова в Феодосии отходами нефтепродуктов, образовавшихся вследствие зачистки нефтерезервуаров ресурсодобывающим предприятием.
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Согласно расчетам специалистов, размер причиненного вреда составил 360 тысяч рублей.
Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
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