Керченские садоводы не поладили с «Крымэнерго»

До 1 сентября 2017 года все потребители электроэнергии в садоводческих товариществах Крыма должны перейти на прямые расчеты с «Крымэнерго». Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель генерального директора предприятия Валерий Сергеев.

По словам Валерия Сергеева, такой способ оплаты позволит избежать различного рода махинаций и мошенничества.

На данный момент происходит процедура внедрения данной системы. Сейчас прямые договора заключены между «Крымэнерого» и 36% потребителей электроэнергии в садоводческих товариществах Крыма.

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Генеральный директор «Крымэнерго» сообщает, что существуют и «проблемные» города, среди которых оказалась и Керчь. В городе-герое процедуру внедрения прямых расчетов саботируют председатели садоводческих товариществ.

По словам Валерия Сергеева, в связи с переходом на такую «прозрачную» систему, недобросовестные председатели товариществ лишаются незаконной прибыли, которую могли получать во время функционирования предыдущей системы оплаты.

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