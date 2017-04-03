Керченские шахматисты показали себя на турнире Городов-Героев

В Новороссийске состоялся открытый турнир по шахматам среди городов-героев и Городов Воинской Славы юга России. На столь масштабном мероприятии Керчь представляла опытная шахматная команда.

1 апреля 2017 года в Новороссийске прошел первый открытий турнир 2017 года Городов-Героев и Городов Воинской Славы юга России.

Открытие соревнований, а позже и сам турнир проходил во Дворце творчества. С приветственными словами выступили директор ДЮСШ «Каисса» Ольга Алексеевна Комерзон, директор Дворца творчества Татьяна Владимировна Радченко, заслуженный учитель Кубани Леонид Лукьянович Зеленый и президент шахматной федерации Новороссийска Евгений Михайлович Бондаренко.

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Также было зачитано обращение к участникам заместителя председателя Комитета Государственной Думы России по обороне Александра Николаевича Шерина. После чего участники мероприятия приступили к шахматным баталиям.

Несмотря на напряжение турнирной борьбы, в турнирном зале царили душевность, теплота отношений, добродушие и глубокое взаимоуважение. 44 участника турнира представляли 9 команд из Новороссийска, Керчи, Геленджика и Туапсе. Состав команды в этом году существенно отличался от прошлогоднего и составил 5 человек. Наши земляки отчаянно сражались втроем: Маргарита Потапова, Тимур Соатов и Валерий Тюрин, — заняв итоговое четвертое место. Такой же результат показала Маргарита Потапова в личном зачете, что дало ей право первенствовать среди женщин и среди девушек.

Первое место в личном зачете занял мастер спорта из Геленджика Андрей Ободчук.

Команда-победитель турнира: Новороссийск-2.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает шахматистам привозить в Керчь все новые и новые победы.



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