Керченские школьницы попали в баскетбольный «Финал четырёх»

Девушки из баскетбольной команды керченской школы №4 им. А. С. Пушкина пробились в крымский «Финал четырёх» всероссийского турнира «Локобаскет – Школьная лига».

Вчера, 24 марта, в Симферополе прошел отборочный тур для участия в финальных всероссийских соревнованиях «Локобаскет – Школьная лига» среди девушек. В рамках турнира приняли участие шесть крымских команд, в том числе и керченские спортсменки. По итогам проведённых игр, нашим соотечественницам удалось пробиться в региональный «Финал четырёх».

Читайте: БК «Океан» — единоличный лидер Чемпионата Крыма по баскетболу

В рамках проведённых соревнований приняли участие коллективы учащихся 9-11 классов крымских школ и лицеев. Команды поделились на две группы «А» и «Б». Каждый из коллективов провёл по две игры. В ходе турнира керченская команда в одной из игр уступила победу девушкам из Евпатории, а во второй – обыграла школу №9 из Феодосии.

В «Финал четырёх» посоревнуются школьницы из Симферополя, Керчи, Евпатории и Красногвардейского района. После победители встретятся в очном соперничестве, где разыграют первое место и право представлять республику в следующем этапе этих всероссийских соревнований.

Отметим, что «Локобаскет – Школьная лига» – это масштабное социальное спортивное мероприятие. Данные соревнования проводятся уже 11 лет. В общей сложности, количество принимающих участие превышает 150 тысяч учащихся из разных уголков России, а также стран бывшего СССР.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

