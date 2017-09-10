Керченские школьники поучаствовали в игре «Патриот»

Команда керчан приняла участие в военно-спортивной игре «Патриот». Мероприятие состоялось 7-8 сентября в городе-герое Севастополе.

Организатором военно-спортивной игры стало Министерство Обороны Российской Федерации. По инициативе керченской администрации в мероприятии поучаствовала и керченская команда. Об это на своей странице в Facebook сообщил Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью Администрации города Керчи Виталий КАЛЬЧЕНКО.

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Команда керчан состояла из учащихся Морского технического лицея. Ребята поучаствовали в торжественном открытии парка Патриот в Севастополе, а также соревновались в мероприятиях ГТО, войсковой полосе препятствий и стрельбе.

«Все керчане были награждены почетными грамотами Министерства Обороны РФ за подписью командующего Черноморским флотом адмиралом А. Витко», — пишет Виталий КАЛЬЧЕНКО.

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