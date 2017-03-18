Керченские школьники разукрасили асфальт патриотическими рисунками

В центре Керчи прошел конкурс детских рисунков на асфальте. Ученики различных школ города преобразили дорогу возле памятника Ленина в рамках празднования третьей годовщины «Крымской весны».

Тротуар на центральной площади Керчи превратился в яркое полотно. Керченские школьники разукрасили асфальт патриотическими рисунками.

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Юные таланты продемонстрировали, каким видят Крым сегодня и, что для них значат события трёхлетней давности. Кто-то представил Крым и Россию друзьями, которые снова шагают по одному пути, держась за руки. Другие изобразили полуостров в цветах российского флага, над которым светит яркое солнце, характеризующее мир и процветание.

Конкурс детского рисунка «КРЫМСКАЯ ВЕСНА»



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