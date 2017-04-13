Керченские школьники соревнуются на полосе препятствий

На стадионе им. 50-летия Октября проходит один из этапов военно-патриотической игры игры «Победа», в которой принимают участие учащиеся школ города.

В ходе игр учащиеся должны пройти перекладину (подъем-переворот у мальчиков) или отжимания (у девочек), преодоление забора, бревна, а также условного рва и метание гранаты.

Читайте: В Керчи появится площадка для ГТО

Организаторы отмечают, что военно-патриотическая игра «Победа – это соревнования, направленные на патриотическое воспитание молодежи, а также развитие физической культуры и на изучение основ охраны безопасности жизнедеятельности.

Сегодня – первый день игр. Соревнования продолжатся завтра, 14 апреля.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

