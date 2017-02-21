Керченские школьники соревнуются в стрельбе

В Керчи проходит соревнование по стрельбе. Результаты пойдут в зачёт ГТО.

В керченских общеобразовательных школах №19, 23 и в гимназии №1 проходят соревнования по стрельбе. В соревнованиях принимают участие ученики старших классов всех керченских школ.

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Перед началом стрельб участникам был проведен инструктаж по технике безопасности. Затем состоялись зачетные стрельбы. Участники стреляли в мишени из пневматических винтовок из положения «лёжа» и «сидя».

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки входят в список дополнительных испытаний (тестов) на выбор при сдаче норм ГТО. Чтобы получить золотой значок ГТО мальчикам и девочкам надо выбить 25 очков пятью выстрелами. 20 зачетных очков принесут стрелкам серебряный значок. Для бронзы будет достаточно 15 очков.

О том, кто победил на соревнованиях, читайте на сайте KerchINFO.com.

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