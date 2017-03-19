Керченские школьники сразили в шахматном турнире

В Керчи прошел турнир по шахматам между школьниками. В нем приняли участие 15 городских школ.

16-17 марта в Керчи проходил этап кубка «Белая ладья». Показать свои силы собрались 15 школ города. В итоге было решено играть два полуфинала, из которых в финал выходили по три команды.

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По результатом игры, в финал вышли команды: школы №5, школы №19, школы №26, Морской Технологический Лицей(МТЛ), Гимназия №1 и Лицей искусств.

В достаточно упорной борьбе, в которой победитель был неизвестен вплоть до последнего тура, первое место завоевал МТЛ, набрав 14 очков.

Второе место с 12 очками досталось школе №26.

Бронзу забрали ученики школы №5, набрав11,5 очков.

Отметим, что шахматы в Керчи стали популярным видом спорта. Так, все большее количество детей записываются в соответственные секции и тренируют свой ум, оттачивая шахматное мастерство.



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