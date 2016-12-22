Керченские школьники стали юными друзьями пограничников

В школе № 12 состоялся ритуал посвящения учащихся пятых классов в юные друзья пограничников. Торжество было приурочено ко Дню работников органов безопасности. В профессиональный праздник сотрудников спецслужб (в советское время – День чекиста) ребята дали Клятву и получили зеленые береты.

Первый в истории школы отряд юных пограничников создан по инициативе Крымской региональной общественной организации «Союз пограничников «Солдаты границы». В октябре пятиклассники приступили к изучению истории пограничной службы России, строевой подготовке, начали постигать азы огневой подготовки и оказания первой медицинской помощи. Пройдя своего рода «курс молодого бойца», ребята заслужили право стать юными друзьями пограничников и, как отличительный знак, носить берет зеленого цвета.

Посвящение в юные друзья пограничников прошло на торжественной линейке, в присутствии сотрудников отдела в г. Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, ветеранов Пограничных войск, администрации школы, родителей ребят.

В начале мероприятия командир отряда Богдан Брагинец отдал рапорт о готовности отряда к ритуалу посвящения. Волнующий момент – пятиклассница Анастасия Шушанина зачитывает слова Клятвы, а за ней и ребята клянутся: быть честными,дисциплинированн ыми, овладевать знаниями, стараться расти сильными, смелыми и мужественными; быть достойными членами отряда Юных Друзей Пограничников и активно участвовать в работе отряда; быть примером для всех ребят, всегда приходить на помощь тому, кому трудно; знать историю славных и героических дел пограничных войск.

С напутственными словами к юным друзьям пограничников обратились директор МБОУ города Керчи РК «Школа № 12» Сергей Павлович Невзоров, ветеран Пограничных войск полковник в отставке Леонид Иванович Левицкий, заместитель начальника отделения в нп «Заветное» капитан Алексей Олегович Бачинский, председатель КРОО «Союз пограничников «Солдаты границы» Олег Владимирович Тисленко. В своих выступлениях почетные гости отметили важность события для ребят, насколько сегодня престижно быть пограничником, служить своей Родине и народу.

Став юными друзьями пограничников, пятиклассники сделали первый шаг в выборе будущей профессии. Не все из этих мальчишек и девчонок, конечно, станут стражами государственной границы, но знания, умения, навыки, приобретенные в отряде, им пригодятся в жизни.

Текст и фото: Оксана Шеремет

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