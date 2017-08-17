Керченские школы и детские сады готовы к новому учебному году

Как сообщил начальник управления образования Виктор Дахин, общеобразовательные учреждения города на 99 % готовы к новому учебному году. По его словам, остались некоторые замечания, но время на их устранение еще есть, так что до конца августа выявленные недочеты будут исправлены.

Виктор Дахин подчеркнул, что большинство руководителей и коллективов ответственно и добросовестно отнеслись к подготовке своих учреждений к новому учебному году. Начальник управления образования особенно отметил прекрасные результаты школ № 4, 17, 12, 23, морского технического лицея, а также детских садов № 6, 44, 28 и 47.

Принимала общеобразовательные учреждения специальная комиссия, возглавил которую заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев. В школах и детских садах был выполнен большой объем работ. Были приведены в порядок электрические, канализационные и водяные сети, в школьных котельных заменены задвижки. Во многих учреждениях поменяли проблемные участки труб отопительных систем. В образовательных заведениях сделаны косметические ремонты помещений, а также приведены в порядок прилегающие территории.

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Стоит отметить, что во всех школах и детских садах функционируют современные медицинские кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием согласно требованиям сегодняшнего времени. Пока такие кабинеты в полном объеме из крымских городов открыты только в Керчи. Средства на их оснащение были выделены из республиканского бюджета. Проводится переоборудование пищеблоков. В пяти школах уже проведена полная замена технологического оборудования и выполнен капитальный ремонт пищеблоков. В планах переоснащение пищеблоков в школах № 25 и 26. Управлением образования проведены тендеры и закуплено достаточное количество жарочных столов и холодильного оборудования для общеобразовательных учреждений. Проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности детей в образовательных учреждениях. Во всех школах и детских садах установлены тревожные кнопки вызова полиции. Практически все учреждения оснащены системами видеонаблюдения и работа в этом направлении продолжается.

«Наша задача максимально удовлетворить существующие требования и создать благоприятные условия пребывания наших детей в общеобразовательных учреждениях города», — отметил Виктор Дахин.

Должное внимание было уделено двум образовательным учреждениям, оказавшимся в непосредственной близости от стройки мостового перехода через Керченский пролив. В детском саду «Дельфин» и в школе № 24 ведутся работы по замене оконных блоков. Устанавливаются современные шумоподавляющие стеклопакеты, чтобы шум от движущегося по мосту транспорта не мешал обучению детей.

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