Керченские силачи взяли два кубка

В Героевке, в пансионате «Танцевальная деревня» состоялось первенство Крыма по пауэрлифтингу. Организовали соревнования по поднятию тяжестей Министерство спорта Крыма, а также Региональная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Республики Крым», Федерация пауэрлифтинга Республики Крым в городе Керчь.

За первенство в классическом пауэрлифтинге и троеборье боролись порядка 90 спортсменов из Крыма и России. Груз поднимали юноши и девушки, юниоры и ветераны спорта.

По итогам первого дня соревнований, у юниорок главный приз завоевала керчанка Яна ДУДИНА. В троеборье, она суммарно подняла 220 килограмм. У юниоров призовые места взяли Олег ПУГАЧЕВ с весом 447,5 (2-е место) и Андрей МОЙСЕЕНКО (425 кг – бронза).

У женщин 1-е место – 450кг в троеборье – Светлана ПИКАЛОВА. У мужчин – Борис Главатских (3-е место 555кг).

А 14 мая, во второй день соревнований, в классическом пауэрлифтинге без экипировки, у керчан – целая охапка золота. У девушек, Анастасия УШАКОВА – 175 кг, у женщин – Ольга ГЛАВАТСКИХ (310кг) и Валентина МИЛЛЕРОВА – 240кг. Юноши – Илья ЧИГИРИК (317,5кг), юниоры – Владимир ТУМИК (155кг) и Андрей ГРИНЬКО (530кг).

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У мужчин, первые места у Юрий КОРОТКОВА (450кг), и Николая ЛУЦЕНКО (742,5кг). Вторым местом отметился Алексей МИТЕНКОВ (445кг).

Также, в категории «ветераны», Алексей ЛЫСЕНКО взял первое место с весом 440 килограмм.

Суммарно, Керченская команда завоевала 2 кубка, среди мужчин с результатом 78 очков, а среди женщин с результатом 36 очков.

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