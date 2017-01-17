Керченские воспитанники Лицея искусств завоевали гран-при самого масштабного российского детского конкурса «Art-Premium People Awards». Об этом сообщил председатель жюри конкурса, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров, передаёт Крыминформ.

Ансамбль скрипачей Лицея искусств из Керчи заслуженно взял гран-при в номинации «инструментальное исполнительство» самого масштабного российского детского конкурса «Art-Premium People Awards».

«Для жюри ансамбль сыграл две вещи очень профессионально, на очень высоком уровне. Члены жюри единогласно поставили все «10», и они получили гран-при. Коллектив – высокопрофессиональный. Я бы сказал, что этот ансамбль мог бы сделать большую сольную программу всероссийского уровня», – оценил керченских скрипачек Киркоров.

Руководитель керченского ансамбля скрипачей, заслуженный работник культуры Крыма Валентина Ерёмина отметила, что конкуренция была крайне высока и победа была особенно приятна.

«Мы очень рады, что получили гран-при. Конкуренция была очень сильная, уровень участников очень высокий. Хотелось бы поблагодарить за поддержку руководство Республики Крым и руководство нашего Лицея искусств», – подытожила Ерёмина.

Отметим, «Art-Premium People Awards» – конкурс федерального значения, целью которого является объединение культуры и искусства всех регионов России. Проект призван выявить перспективы сотрудничества между городами – участниками проекта. Отборочные этапы проекта проходили с 2014 по 2016 годы в 25 регионах России под руководством народного артиста России Бедроса Киркорова, при поддержке региональных министерств культуры и образования и науки. Всего в конкурсе приняло участие более 5 тыс участников со всей России.

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