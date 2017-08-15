Керченские спасатели оказались самыми быстрыми

В Симферополе состоялась эстафета среди сотрудников Крымского подразделения МЧС России. Керчане стали самыми выносливыми и быстрыми.

Сегодня, 15 августа в Симферополе на спортивном стадионе «Фиолент» была проведена шведская эстафета, в которой сразились сотрудники крымских отделений МЧС.

Спортивные состязания по легкой атлетике на первенство Главного управления МЧС России по Республике Крым были приурочены к Году гражданской обороны.

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Всегда за первое место боролись 7 команд, в каждой из которых было по 4 человека от каждого подразделения.

Организаторы также отметили, что главной задачей такого мероприятия является создание условий для повышения уровня спортивно-оздоровительной массовой работы в трудовых коллективах, а также укрепление здоровья сотрудников, способствование творческому долголетию посредством физической культуры.

По итогам соревнований по легкой атлетике (шведская эстафета) на первенство Главного управления МЧС России по Республике Крым 1 место в командном зачете заняла сборная команда 3 ПСО г. Керчь.

Победителям торжественно вручили почётные грамоты, медали и кубки.

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