Керченские спасатели проводят учения в школах города

В керченской Школе-гимназии № 2 имени В.Г. Короленко проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара. В мероприятии приняли участие спасатели 15 ПСЧ 3 ПСО ФПС по Республике Крым.

Целью проводимых учений является повышение уровня готовности личного состава пожарных подразделений по тушению пожаров и спасению людей в учреждениях образования города.

По тактическому замыслу учений, тревожный звонок на номер «101» поступил от дежурного школы-гимназии. Он сообщил, что в результате нарушения правил пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ возник пожар на втором этаже здания. В кабинете физики, возникла большая задымлённость и угроза распространения огня на весь этаж. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал и работники были эвакуированы из здания. К месту вызова прибыл дежурный караул 15 ПСЧ на 2-х автоцистернах. Второй этаж задымлен. Звено ГДЗС провело разведку в помещениях, где, по утверждению руководства, возможно, остались люди. В ходе разведки был обнаружен условно пострадавший, который был эвакуирован и передан медицинским работникам. На месте условного пожара, площадь которого на момент прибытия составляла 72 м², работают звенья ГДЗС. Их задача — тушение пожара, защита смежных помещений и кровли здания от огня.

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В ходе проведения пожарно-тактического учения был практически отработан процесс взаимодействия служб с пожарно-спасательными подразделениями, навыки и принципы проведения спасательных работ, действия руководства и персонала учебного заведения в случае возникновения пожара.

Условный пожар был успешно ликвидирован, тактический замысел учений раскрыт полностью, поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Всего в учения приняло участия 26 человек, личного состава 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым и 12 человек – сотрудников служб города.

Спасатели в очередной раз показали высокую выучку, слаженность действий, умение профессионально, четко и молниеносно выполнять работы по спасению граждан и тушению пожаров, возникающих на объектах с массовым пребыванием людей.

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