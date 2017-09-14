Керченские спасатели учились ликвидировать последствия ДТП

Сегодня, 14 сентября 2017 года, в Керчи прошли учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие было проведено в рамках работы, направленное на снижение смертности населения от ДТП.

Тактический замысел занятия был взят из реальной аварии, произошедшей под г. Керчь.

Схема такова: около 10 часов 14 августа 2017 года на ул. Комарова в г. Керчь произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2102, двигаясь по ул. Комарова в сторону ул. Шлагбаумская, находясь в состоянии алкогольного опьянения (по словам очевидцев) не справился с управлением автомобиля. Машину начало заносить на дороге. Произошло лобовое столкновение автомобиля с деревом. От удара водитель автомобиля ВАЗ был блокирован в кузове автомобиля и самостоятельно не мог выбраться, также пассажир остался заблокированным в автомобиле, у пострадавших травмы средней тяжести.

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В проведении учений принимали участие ряд организаций, среди которых: пожаро-спасетльный отряд №3, специальный морской отряд, бригада скорой помощи, экипаж ГИБДД и др.

В ходе занятия были отработаны действия руководителя аварийно-спасательных работ по выработке управленческих решений при ликвидации последствий ДТП, способы и приемы извлечения пострадавшего, способы и приемы подачи огнетушащих средств.

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