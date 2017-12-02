Керченские спасатели вынесли из огня мужчину

Вчера в Керчи по адресу Казакова, 38 произошел пожар. В результате оперативных действий спасателей из горящей квартиры был спасен мужчина.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения вчера, 1 декабря, в 20:46. Сообщалось, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 5-ом этаже пятиэтажного жилого дома.

К месту пожара оперативно выехали огнеборцы 16-ой пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, автолестница 17-ой ПСЧ, а также сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и аварийной газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК.

На месте происшествия сотрудники газодымозащитной службы провели разведку, в ходе которой выяснилось, что в квартире, где случилось возгорание, находится человек.

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Керченские спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителя квартиры – мужчины 1964 г.р. Также в ходе х работ с нижних этажей дома были эвакуированы 12 жильцов дома.

Личный состав полностью ликвидировал чрезвычайное происшествие в 22:04. Причина пожара будет установлена экспертами.

«Крымские спасатели максимально оперативно приступили к ликвидации возгорания, а главное быстро эвакуировали людей и обнаружили пострадавшего. Площадь пожара составила 25 кв.м., пострадавший мужчина был доставлен в Керченскую городскую больницу с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения», – отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей ШАХОВ.

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