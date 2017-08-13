Керченские спасатели вытащили из огня троих человек

Вечером 12 августа в керченское отделение МЧС поступило сообщение о возгорании. Пожар разбушевался в многоэтажном жилом доме.

Жильцы керченского дома по улице Островского вызвали службу спасения в 17:07. Причиной звонка стало загорание, произошедшее в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасатели 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы оперативно прибыли на место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Читайте: Крымские спасатели работают в режиме «Повышенная готовность»

В процессе спасательной операции выяснилось, что в квартире есть пострадавшие. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны двух мужчин 1942 и 1973 года рождения и несовершеннолетнего подростка 2002 года рождения.

Спасатели оперативно устранили возгорание уже к 17:30. Источник пожара на данный момент остается неизвестен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

