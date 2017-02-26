Керченские спортсменки могут стать победителями Крымского турнира по волейболу

Вчера, 25 февраля, состоялся очередной выезд керченской женской сборной по волейболу на Крымский турнир в город Симферополь. В тяжёлой и упорной «борьбе» керченским спортсменкам всё же удалось одержать победу.

Напомним, как раннее сообщалось редакцией KerchINFO.com, на прошлой игре турнира «Зимние встречи», которая состоялась в Керчи 5 февраля этого года, наши керченские волейболистки уступили победу феодосийской команде «Волна». Но вчера керченским спортсменкам удалось взять реванш у команды-противника. «Победа на Крымском турнире имеет более весомое значение для нас!», — делится с журналистами KerchINFO.com одна из участниц команды Мария Завьялова.

В последнюю зимнюю субботу, 25 февраля, керченским волейболисткам пришлось неплохо постараться, чтобы одержать желанные победы. «Девчонки проявили напористость, уверенность и выдержку в играх. Надеюсь в дальнейшем мы будем больше развивать эти качества в себе, и с помощью этих качеств побеждать достойных противников», — рассказывает участница женской волейбольной сборной Керчи Мария Завьялова.

Керченские спортсменки вернулись домой с двумя уверенными победами по партиям 2-0, 2-0, что прибавило им в турнирной таблице 6 очей.

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«Пришлось тяжело потягаться, в первой партии мы взяли победу, балансируя на счете 24-24, пока не будет перевес в два очка, и в итоге счет был 27-25 в нашу пользу. Вторую партию девочки из Феодосийской команды вели игру на пять очей вперёд. Но уже под конец наша команда выложилась на полную и вырвала победу со счетом 25-23», — рассказывает Мария Завьялова.

Вторая игровая встреча прошла с командой «Инваспорт». В этом матче керченским волейболисткам было полегче. После полученной первой победы, керчанки с лёгкостью взяли две победы по партиям 2-0.

На данный момент керченская сборная по волейболу занимает второе место в турнирной таблице. Остался один последний выезд и игра со второй феодосийской командой — «Феодосия1».

Керчь гордится своей женской сборной по волейболу и желает её участницам удачи и победы на предстоящей игре!

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