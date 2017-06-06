Керченские спортсмены благоустроили к лету волейбольные площадки

На днях силами керченских активистов на территории горпляжа установили и забетонировали столбы для волейбольной сетки, затем спортсмены приступили к разравниванию площадок.

Вчера керчане натянули сетки — теперь у любителей волейбола есть две оборудованные площадки: красная сетка натянута по уровню для девушек, синяя — для мужчин.

«Еще раз хочу сказать спасибо всем ребятам кто смог приехать и помочь в благоустройстве волейбольных площадок на городском пляже (…) Отдельная благодарность благоустроителю городского пляжа Красникову Анатолию за предоставленные новые столбы. Кстати по словам Анатолия благоустройство на этом не закончится. Через неделю нас ждет еще одна площадка в районе спортивного городка на пляже», — рассказал сайту KerchINFO инициатор мероприятия, керченский спортсмен Владимир ТУРОВСКИЙ.

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Теперь в планах волейболистов провести на день России (12 июня) первый в этом сезоне турнир. По предварительным данным, формат соревнований будет 3×3 по правилам паркового волейбола.

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