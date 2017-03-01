Керченские спортсмены заняли первое место в турнире по волейболу

В минувшее воскресение, 26 февраля, были проведены соревнования по волейболу среди мужских команд, посвященные Дню защитника Отечества! За победу в турнире боролись шесть крымских команд.

Соревнования проходили на базе спортивной школы в пгт Ленино. Организатором турнира выступил сектор по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского района в лице Кабулова Мансура. В соревнованиях по волейболу приняли участие спортсмены из с. Луговое-Семисотка, с. Калиновка, с. Кирово, пгт Ленино ( команда «Шторм»), г. Щелкино ( команда «Приазовье») и команда из Керчи.

За победу в финале между собой сразились керчане и «Приазовье» из Щелкино. Финальная игра выдалась очень напряжённой. Итоговый счет по партиям 2:1 в пользу Керчи.

Результаты турнира:

1 место — г. Керчь

2 место — «Приазовье» г. Щелкино

3 место — «Шторм» пгт Ленино

Все команды были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

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