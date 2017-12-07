Керченские старшеклассники написали сочинения на «взрослые» темы

Старшеклассники Керченских школ вчера стали участниками первого этапа написания итогового сочинения (изложения). По традиции ученикам предоставили несколько тем на выбор, среди которых были, кажется, совсем не детские.



На эти пять тем одиннадцатиклассники в течение почти 4 часов должны были сочинить (изложить) свои мысли:

1. Когда измену можно простить?

2. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?

3. Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?

4. Чем смелость отличается от безрассудства?

5. Бывает ли общественное мнение ошибочным?

Читайте: Керченским школьникам рассказали о вреде наркотиков

Как рассказал КерчьИНФО замглавы городской Администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, варианты сочинений утверждены Министерством образования, после проверки всех работ будет известно, какая из предложенных тем стала наиболее популярной.

В Керчи работали три пункта проведения итогового сочинения на базе школ № 11, № 2 и № 17. Итоговая аттестация один из этапов подготовки школьников к ЕГЭ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

