Керченские стендаперы могут попасть на ТНТ

Stand Up KERCH ищет людей, которые готовы заниматься юмором. Если ты веселый человек, душа компании или же просто видишь что с твоих шуток смеются не только родители — попробуй себя в Стендапе.

«Мы хотим сделать стендап масштабным мероприятием и в марте уже поехать в Москву для участия в шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ. Но что бы сделать его масштабным — нам нужны ребята, которые хотят или могли бы заниматься стендапом», — отмечают организаторы.

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Отсутствуют какие-либо ограничения по возрасту или опыту выступлений на сцене как таковой. В написании материала и подготовке выступления по необходимости будет оказана помощь. Также есть возможность сотрудничать с опытными редакторами с Москвы.

Первые вступления в Керчи начнутся уже в сентябре.

Детали по телефону +7978 858 95 08 (Жора)

Хватит сомневаться в себе! Пора делать!

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