Керченские стендаперы приглашают на вечер юмора

В Керчи снова пройдёт «Открытый микрофон». Уже полюбившиеся керченские комики будут веселить гостей в гриль-баре «INKI».

В субботу, 15 апреля, в гриль-баре «INKI» гостей будут радовать искромётным юмором и позитивной энергией керченские стендаперы.

Проект «Открытый микрофон» уже знаком жителям Керчи. Каждую неделю участники проекта заставляют зрителей смеяться, рассказывая забавные истории из жизни.

В этот раз перед гостями выступит уже знакомые стендаперы, такие, как Жорес Бондаренко, Александр Нинидзе, Андрей Антоненко, Ольга Дронова, Никита Краснолуцкий и Евгений Гайдай.

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Также свои силы попробуют и дебютанты: Илья Ковтун и Игорь Утюпин.

Поддержать ребят, отлично провести время и запастись хорошим настроением на неделю могут все желающие. Сбор гостей в 20:00.

Бронирование столиков по телефону: +79788159517.



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