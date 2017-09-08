Керченские студенты пообщались с депутатом

В Керченском политехническом колледже 06 сентября 2017 г. прошла встреча с депутатом Государственного Совета Республики Крыма Рубель Анной Дмитриевной.

Встреча прошла в формате диалога, в ходе которого затронули много важных тем. Здравоохранение, вопросы образования, проблемы многодетных семей, спорт, а также роль молодежи во всех важных процессах страны, вопросы о развитии колледжа – вот не полный список затронутых тем.

Анна Дмитриевна отметила, что студенты задавали важные и животрепещущие вопросы республиканского уровня — вопросы людей, которые живут в Крыму, и судьба региона для них важна. Сегодня молодежь – движущая сила России, которая должна быть в курсе важных процессов, происходящих в стране, а также разбираться в политике. Активная гражданская позиция молодёжи — залог будущего России.

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«Россия всегда гордилась молодежью – талантливой, смелой, инициативной. Молодые были там, куда звало их время, где было особенно трудно… Успехи каждого из вас, ваши победы и достижения станут успехом России, укрепят ее национальное достоинство и авторитет. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее», — В.В. Путин.

Студенты активно задавали вопросы депутату и даже дискутировали с Анной Дмитриевной. Встреча получилась продуктивной и интересной для всех присутствующих.

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